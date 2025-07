Alessandro Giuli torna sulle polemiche per la sua assenza al Premio Strega | Io non vado a commentare libri che non ho letto

Nessuno mi ha costretto a commentare libri che non ho letto. La cultura merita rispetto e sincerità, soprattutto quando si tratta di riconoscimenti così prestigiosi come il Premio Strega. È ora di ripristinare un dialogo autentico e trasparente tra istituzioni e lettori, perché solo così si può valorizzare davvero l’arte della letteratura. Alessandro Giuli, tornando sulle polemiche, invita a riflettere sul valore della credibilità nel mondo culturale.

Da qualche anno a questa parte, non scorre buon sangue tra il Premio Strega e i ministri della Cultura. Nel 2023, Gennaro Sangiuliano ammise candidamente di aver votato i finalisti senza aver letto alcuno dei libri, finendo per dar vita a uno sketch memorabile con la conduttrice Geppi Cucciari. L’anno successivo, Sangiuliano non si ripresentò. E anche nel 2025, il suo successore Alessandro Giuli ha scelto la stessa strada. « Nessuno mi ha mandato i libri dei finalisti », ha spiegato il ministro motivando la sua mancata partecipazione alla cerimonia finale del Premio Strega, vinto da Andrea Bajani con L’Anniversario. 🔗 Leggi su Open.online

