TMW – Atalanta respinge il Chelsea Milano e Roma per sbarcare Ahanor

L’attenzione del calciomercato si accende: mentre Atalanta respinge le avances di Chelsea, Milano e Roma, si prepara a scommettere su Ahanor, il talento emergente destinato a brillare a Bergamo. La sua recente visita alla clinica Habilita del Gewiss Stadium segna l’inizio di un rapporto promettente, confermando come la Dea continui a puntare sui giovani di valore per rinforzare la rosa. E ora…

2025-07-04 16:08:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Onesto Ahanor è destinato a diventare Atalanta L’ultima recluta dopo essere arrivata a Bergamo per la sua medicina alla Clinica Habilita del Gewiss Stadium oggi. L’ala sinistra, ancora sui libri di Genoa per il momento, ha visto i due club raggiungere un accordo completo, con le scartoffie e la presentazione ufficiale previste nelle prossime ore. I numeri dietro l’accordo Atalanta ha messo a gabine il Chelsea, l’AC Milano e, in particolare, come Roma, che ha cercato di muscolo con un’offerta di ultima gap. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TMW – Atalanta respinge il Chelsea, Milano e Roma per sbarcare Ahanor

Genoa, i convocati per l’Atalanta: sorpresa su Ahanor, c’è un recupero in attacco! - Il Genoa si prepara ad affrontare l'Atalanta con una lista di convocati che riserva sorprese. Patrick Vieira ha confermato il recupero di Caleb Ekuban in attacco, mentre Hones Ahan resta fuori.

Calciomercato live: Nico Williams rifiuta il Barcellona e rinnova con l'Athletic fino al 2035. La Roma rivoluz; Tutto il mercato in | .it; Atalanta scatenata, Corriere della Sera (ed. Bergamo) : In pole per Ahanor.

Ahanor, così l'Atalanta ha bruciato sul filo di lana Milan, Chelsea e Roma - Decisivo l'anticipo con cui la Dea ha intavolato la trattativa con il Genoa per il primo classe 2008 a essere schierato titolare nel campionato scorso. Riporta tuttosport.com

Genoa, Ahanor all’Atalanta per 20 milioni: cessione monstre che però divide i tifosi - Nella top 10 degli Under 17 più pagati, resta il dubbio che tenerlo un anno in più avrebbe potuto far lievitare ancora di più il prezzo ... Secondo msn.com