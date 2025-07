I porti del Mezzogiorno più forti di dazi e guerre

I porti del Mezzogiorno, resilienti e strategici, sono le vere locomotive del Mediterraneo, capaci di resistere a dazi, conflitti e sfide globali. Nonostante le guerre e le tensioni internazionali, il loro dinamismo testimonia la forza e la vitalità del nostro Paese. Il mare nostrum, con i numeri alla mano, conferma che l’Italia può e deve puntare sul ruolo centrale dei suoi porti per rilanciare economia e sviluppo sostenibile.

Sud, economia in crescita: la Zes unica attira investimenti, il Mezzogiorno più forte delle crisi internaziona; Il porto di Torre Ovo storico luogo di pace.

Guerre e tariffe non fermano i porti del Mediterraneo. Il rapporto di Srm (Intesa San Paolo) - Il 2024 ha visto un aumento del 5,1% delle merci nel Mare Nostrum. Scrive milanofinanza.it

Srm: passa per i porti del Sud il 53% del traffico marittimo di auto e impianti - MSN - Deandreis discuterà di porti e traffici del Mezzogiorno anche in occasione del Forum The European House - Secondo msn.com