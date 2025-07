Calciomercato Inter il Galatasaray fa sul serio anche per Sommer | formulata una proposta al portiere

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il Galatasaray fa sul serio, puntando forte su Sommer e Calhanoglu. La trattativa per il portiere svizzero si scalda, con una proposta triennale già sul tavolo, mentre i contatti tra le due società si intensificano. Il futuro di alcuni top nerazzurri, tra cui il turco, potrebbe essere in bilico. L’attenzione ora è tutta su come evolverà questa sfida di mercato, che potrebbe stravolgere gli equilibri in Serie A e in Turchia.

Calciomercato Inter, il Galatasaray forte su Calhanoglu e Sommer. Il club turco avrebbe formulato al portiere svizzero la proposta di un triennale. Si sta sviluppando un vero e proprio filo diretto tra Milano e Istanbul in queste ore. Intensi, infatti, i contatti tra Inter e Galatasaray sul calciomercato. Due nerazzurri sarebbero finiti nel mirino del club turco, primo su tutti Hakan Calhanoglu. L’interesse del club giallorosso per l’ex centrocampista del Milan è ormai noto da tempo, e lo sfogo di Lautaro Martinez sembrerebbe aver avvicinato il calciatore. Sin qui, però, di offerte ufficiali non se ne sono viste. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Galatasaray fa sul serio anche per Sommer: formulata una proposta al portiere

In questa notizia si parla di: inter - galatasaray - sommer - proposta

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Yann Sommer, uno dei nomi nella lista del Galatasaray per il nuovo portiere, ma non l'unico. Sono state prese in considerazione diverse opzioni e finora non è stato fatto nessun approccio né con il giocatore né con l'Inter. [@FabrizioRomano] Vai su Facebook

Galatasaray, occhi su Sommer: le ultime; Yann Sommer può lasciare l'Inter; Yann Sommer può lasciare l’Inter.

Inter: Sommer al Galatasaray, scelto il nuovo numero uno - L'Inter a sorpresa durante questo calciomercato potrebbe salutare Sommer e il nuovo numero uno potrebbe arrivare dal Portogallo ... Da spaziointer.it

Inter, addio clamoroso per Sommer: il Galatasaray punta sul portiere. E Calhanoglu è nel mirino - Mentre l’Inter fa i conti con l’amara eliminazione dal Mondiale per Club, una nuova tempesta si profila all’orizzonte. informazione.it scrive