La storia chiederà il conto

Gentile lettore, la storia chiede il conto e il giudizio su chi guida il nostro Paese. È giusto criticare Meloni per gli atti scellerati del suo governo, ma ci chiediamo: se al suo posto ci fossero Conte, Schlein o Renzi, sarebbero davvero in grado di fare meglio? La risposta, ancora una volta, spetta a noi e alle scelte che faremo.

Giusto criticare Meloni per gli atti scellerati del suo governo. Ma chiediamoci anche: se a Palazzo Chigi ci fossero Conte o Schlein o Renzi, saprebbero fare meglio di lei? Alvaro Necci via email Gentile lettore, non prendo in conto Renzi, che ha già dato e nessuno lo rimpiange. Però non mi sottraggo alla domanda e le rispondo: della Schlein non so, ma Conte sarebbe enormemente più adeguato di una premier che sa solo piegare la testa a qualunque richiesta di Ue, Usa e Nato, segno infallibile della sua pochezza. Conte andò in Europa sfidando la Merkel, Rutte e tutti i nordici, e portò a casa 209 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it