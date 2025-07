Vlahovic Juve due possibili scenari nel futuro del serbo! Può essere anche risolto il contratto | cosa filtra sulla scelta del club

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus apre due scenari possibili: una risoluzione del contratto o un nuovo progetto con i bianconeri. La situazione dell’attaccante serbo, al centro di molte discussioni, potrebbe presto svelare le sue mosse grazie a un incontro cruciale tra il nuovo dg Damien Comolli e il procuratore Darko Ristic. Ma quali sono le vere intenzioni del club e del giocatore? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juve, due possibili scenari nel futuro del serbo: tutti gli aggiornamenti sull'attaccante bianconero. La situazione di Dusan Vlahovic è diventata uno degli argomenti piĂą discussi in casa bianconera. Secondo quanto riportato da Gianni Balzarini, l'aria di incertezze sta per dissiparsi con un incontro decisivo tra Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juve, e Darko Ristic, procuratore di Vlahovic, che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Nonostante l'urgenza dell'incontro, sembra che la questione riguardante Jonathan David sia destinata a spostare un po' piĂą in lĂ la data dell'incontro.