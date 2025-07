Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Pavlasek Zielinski Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il grande match di domani a Wimbledon tra Bolelli, Vavassori, Pavlasek e Zielinski, ecco tutto ciò che devi sapere su orari, programmi e streaming. Una sfida che promette emozioni intense sulla prestigiosa erba londinese, dove ogni punto può fare la differenza. Scopri dove seguire questa emozionante partita e tifare i nostri azzurri fino all’ultimo scambio!

Domani, sabato 5 luglio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo per affrontare il secondo turno del torneo di doppio a Wimbledon. Gli azzurri si confronteranno con la coppia formata dal ceco Adam Pavlasek e dal polacco Jan Zielinski. Un match che, come spesso accade in questa specialità, si deciderà su pochi punti, considerando poi la superficie su cui si gioca, ovvero l’erba. Nella prima uscita, i nostri portacolori l’hanno spuntata contro il duo BeharVliegen in due tie-break, mettendo in mostra grande lucidità e sangue freddo nel momento in cui più contava. Sarà necessario replicare al cospetto di rivali di qualità superiore, che obbligheranno Bolelli e Vavassori ad alzare il proprio livello di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Pavlasek/Zielinski, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

