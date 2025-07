Dumfries la clausola e una difficoltà del Barcellona E l’Inter si guarda intorno!

Denzel Dumfries, protagonista di un interesse crescente da parte del Barcellona, si trova al centro di una vera e propria corsa di mercato. L’Inter, che ha una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro, si guarda intorno, valutando le opzioni per il futuro del giocatore. Secondo Alfredo Pedullà, uno degli esperti più affidabili, la situazione è in evoluzione e potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane. Il mercato si infiamma, e i tifosi sono in attesa di sviluppi sorprendenti.

Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni è l’interesse del Barcellona per Denzel Dumfries e la clausola di 25 milioni di euro dell’Inter per il giocatore. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione, aggiungendo dettagli sul mercato in entrata dei nerazzurri. LA CLAUSOLA – Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha lanciato gli ultimi aggiornamenti su Denzel Dumfries: « La clausola c’è, di circa 25 milioni di euro. Il Barcellona ha incassato il naufragio Nico Williams, a conferma che il club blaugrana ha qualche problema nel chiudere le operazioni perché ha seguito per una vita il calciatore, che poi ha rinnovato per dieci anni con l’Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries, la clausola e una difficoltà del Barcellona. E l’Inter si guarda intorno!

