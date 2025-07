spese nato il ponte sullo stretto diventa un caso

Il dibattito sulle spese militari italiane si infiamma, con Matteo Salvini che approva la decisione della Nato di aumentare le spese al 5% del PIL. Un passo importante per rafforzare la sicurezza nazionale, ma che solleva anche interrogativi e tensioni politiche. Tra discussioni e strategie, il futuro delle infrastrutture strategiche, come il Ponte sullo Stretto, diventa un mosaico complesso che potrebbe cambiare il volto della nostra difesa.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro, nonché leader della Lega, ha dato ufficialmente la sua benedizione alla decisione Nato di alzare le spese militari per portarle al 5% del Pil. Il motivo è presto spiegato. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, per blandire gli alleati ha diviso così il target del 5%: 3,5% in spese pure per la difesa e 1,5% in spese generali per la sicurezza, vale a dire anche infrastrutture strategiche come i ponti. E quale infrastruttura più strategica può esserci del Ponte sullo Stretto per Salvini? Per il governo il Ponte sullo Stretto può essere considerato una spesa Nato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it