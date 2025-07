Jannik Sinner incalzato dai media stranieri da domande sulla vicenda ‘Clostebol’ | scarso interesse nei match a Wimbledon

In un torneo di punta come Wimbledon, dove ogni dettaglio conta, il giovane talento italiano Jannik Sinner si trova sotto i riflettori non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per le ombre sollevate dalla controversa vicenda “Clostebol”. Le domande insistenti dei media stranieri lo mettono alla prova, mentre lui sperava che la questione fosse ormai archiviata. Ma quale sarà la sua reazione in questa sfida più mentale che fisica?

Non è una sorpresa, ma bisogna prenderne atto. Nei primi giorni di quest’edizione di Wimbledon, Jannik Sinner non ha dovuto preoccuparsi solo di battere l’avversario che di turno in turno si presentava per giocargli un brutto scherzo, ma anche del pressing costante e forse anche un po’ fastidioso, dal suo punto di vista, dei media stranieri sulla vicenda “Clostebol”. Jannik, probabilmente, sperava che sulla questione fosse stato messo un punto e invece dai colleghi di altri Paesi presenti in sala stampa a Londra un quesito su questo caso non manca mai. Al termine del match vinto vittoriosamente contro Luca Nardi all’esordio, c’è stata una domanda sull’accoglienza che avrebbe potuto essere diversa dopo il “doping-ban”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner incalzato dai media stranieri da domande sulla vicenda ‘Clostebol’: scarso interesse nei match a Wimbledon

