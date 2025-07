Beach Volley a Marina di Ravenna si accende la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto

L’energia sulla sabbia di Marina di Ravenna si accende con la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Dopo le emozionanti qualificazioni, il torneo promette spettacolo, tensione e grandi sorprese. Sui campi del Bagno Marina Bay, le sfide si susseguono tra conferme e novità, mantenendo gli spettatori col fiato sospeso. La scena è pronta: chi dominerà il podio?

Dopo le emozioni delle qualificazioni, Marina di Ravenna è pronta a ospitare il clou della terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in programma domani (sabato 5 luglio) e domenica sui campi del Bagno Marina Bay. Dopo le tappe di Caorle e Catania, il circuito nazionale approda sulla sabbia romagnola con tante conferme e sorprese arrivate dalla giornata inaugurale. Sui campi del Bagno Marina Bay si sono alternate sfide combattute e sorprese, utili a completare il quadro delle coppie in gara per il titolo. Nel torneo femminile hanno staccato il pass per il main draw Tallevi Diotallevi e Monaco, brave a superare in rimonta Belliero Piccinin e Gili dopo tre set equilibrati.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A Marina di Ravenna al via domani la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley? TUTTI I DETTAGLI: https://federvolley.it/node/131173 #beabeacher | #BVTricolore Vai su X

VINCITORI BEACH4ALL DOMENICA 29 GIUGNO MARINA DI RAVENNA - BAGNO KILINDI —— BEACH VOLLEY —— 2X2 MEN GOLD ?GUERRINI - SAVORANI MARCHEGIANO - LUGLI ?/4^ MAZZANTI - DONDI / RICCI PICCILONI - ZANNONI SILVER Vai su Facebook

