Calcio femminile Germania vittoriosa contro la Polonia negli Europei 2025 a San Gallo

Nel cuore di San Gallo, il calcio femminile tedesco brilla ancora una volta, dimostrando grande determinazione e talento. Con la vittoria per 2-0 contro la Polonia, la Germania si conferma protagonista degli Europei 2025, rafforzando il suo cammino nel Gruppo C. Un risultato che accende ulteriormente le speranze di conquista, mentre si preannunciano sfide emozionanti per le prossime battute del torneo. La corsa verso il titolo è solo all’inizio.

Calato il sipario sul secondo incontro di giornata, valido per il Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Sul campo dell’ Arena St. Gallen a San Gallo (Svizzera), la Germania ha confermato i favori del pronostico e si è imposta col punteggio di 2-0 contro la Polonia, facendo leva sulle qualità tecniche e fisiche delle migliori calciatrici. Un risultato importante, per rispondere alla vittoria di misura della Svezia contro la Danimarca del pomeriggio. Nella prima frazione di gioco le polacche sono riuscite un po’ ad annacquare le trame di gioco delle teutoniche, creando tanta densità in mezzo al campo e mettendo in mostra un buon collettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Germania vittoriosa contro la Polonia negli Europei 2025 a San Gallo

