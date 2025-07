Esplosione a Roma bimbi evacuati dalle maestre Carabiniere salva un uomo | Era avvolto dalle fiamme

Un’onda di coraggio e solidarietà ha travolto Roma il 4 luglio 2025, quando un’esplosione ha messo a dura prova la città. Tra i protagonisti di questa drammatica giornata, Gregorio Assanti, carabiniere di 52 anni, si è distinto per un gesto eroico: salvare un uomo avvolto dalle fiamme. La sua prontezza e il suo spirito di sacrificio hanno evitato una tragedia ancora più grande, dimostrando che il vero valore si misura nel cuore.

Roma, 4 luglio 2025 – Ha rischiato la vita per salvare le persone ustionate dopo la prima esplosione. Gregorio Assanti, 52 anni, carabiniere, è uno degli uomini e delle donne di forze dell'ordine, polizia locale, 118, intervenute per mettere in salvo più persone possibili. E che hanno evitato che l'esplosione avesse conseguenze ben più tragiche. Se l'è cavata con delle escoriazioni ai gomiti e alla schiena: "Nulla – dice – rispetto alle ustioni che hanno riportato colleghi e cittadini". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, li ha definiti 'eroi': " Non siamo eroi – dice – facevamo il nostro lavoro".