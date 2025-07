Villa Pamphili le immagini dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma | ascoltati per ore in aeroporto

L’arrivo dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma ha suscitato grande scalpore: ascoltati per ore in aeroporto, sono ora al centro di un’indagine che tiene col fiato sospeso tutta la città. Le immagini mostrano il loro sbarco dalla Russia, mentre la comunità attende con ansia sviluppi e verità su questa triste vicenda. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla tragica vicenda.

Mamma e papà di Anastasia Trofimova trovata morta a Villa Pamphili sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino stamattina e ascoltati per oltre tre ore dalla polizia. Le immagini mostrano l'arrivo a Roma dalla Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In tribunale ha negato tutto, perfino di avere una famiglia. Ma Anastasia e la piccola Andromeda avevano un volto, un nome e una vita. Francis Kaufman è accusato di aver ucciso compagna e figlia, nascondendo i corpi a Villa Pamphili. In aula ha parlato di co Vai su Facebook

Villa Pamphili, le immagini dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma: ascoltati per ore in aeroporto - Mamma e papà di Anastasia Trofimova trovata morta a Villa Pamphili sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino stamattina e ascoltati per oltre tre ore ... Lo riporta fanpage.it

Omicidio Villa Pamphili, i genitori di Anastasia: “Siamo sconvolti, non credevamo che quell’uomo arrivasse ad uccidere” - I genitori di Anastasia, la ragazza russa di 29 anni trovata morta il 7 giugno scorso a Villa Pamphili insieme alla figlioletta di un anno, sono stati sentiti nel corso di un’audizione a Fiumicino: "S ... Riporta tg.la7.it