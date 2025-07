Con la darsena di levante balzo record per Napoli che raddoppia il traffico

alla crescita senza precedenti della Darsena di Levante, Napoli registra un balzo record nel traffico portuale, raddoppiando i flussi e attirando l’attenzione dei mercati internazionali. Emanuele Grimaldi, presidente degli armatori, ha seguito con interesse i dati del rapporto Srm, consapevole che questa rinascita potrebbe aprire nuove prospettive anche in ambito geopolitico ed economico, dimostrando come il porto partenopeo si stia affermando come punto nevralgico del Mediterraneo.

«I traffici crescono e a Trump pensano i mercati». Emanuele Grimaldi, il presidente mondiale degli armatori ha ascoltato i numeri del rapporto Srm con tanta attenzione.

