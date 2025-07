Cancelo e Neves piangono a dirotto nel minuto di silenzio per Diogo Jota al Mondiale per Club

Nel silenzio carico di emozione, Cancelo e Neves si commuovono profondamente, piangendo per Diogo Jota, il loro amico e compagno di squadra scomparso. Prima di Fluminense-Al Hilal, l’umanità e il rispetto prevalgono su ogni spettacolo, lasciando il segno di un dolore condiviso che supera i limiti del calcio. Continua a leggere.

I due calciatori portoghesi del club saudita non trattengono le lacrime prima di Fluminense-Al Hilal, sono devastati dal dolore e dalla tristezza per la morte dell'ex compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

