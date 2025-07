Concorso infanzia e primaria PNRR2 ecco le graduatorie per le assunzioni 2025 26 AGGIORNATO

Se sei un insegnante in attesa di opportunità, la buona notizia è arrivata: le graduatorie del concorso infanzia e primaria PNRR2, bandito con DDG n. 3060/2024, sono state pubblicate in vista delle assunzioni per il 2025/26. Questo passaggio cruciale apre nuove porte per chi sogna di entrare nel mondo dell’istruzione statale a tempo indeterminato. Scopri tutte le novità e preparati al grande passo!

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, ha avviato la pubblicazione delle prime graduatorie in preparazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/26.

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 dei docenti di infanzia e primaria. Gli elenchi saranno utili ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2025/26. Vai su Facebook

