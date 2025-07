Meloni stop alla cittadinanza | Non è una priorità Telefonata con Trump su dazi e Kiev

Nel cuore della campagna pugliese, tra il sole ardente e il fermento politico, si svolge un evento imperdibile: l’intervista di Giorgia Meloni al Forum in Masseria, un momento chiave per analizzare le decisioni più spinose del governo. Dalla sospensione della cittadinanza, alle telefonate con Trump su dazi e Kiev, passando per gli incontri internazionali, la leader si confronta su temi caldi che plasmeranno il futuro dell’Italia. Ma quali sono le vere novità emerse?

Manduria (Taranto), 4 luglio 2025 – Sotto il caldo della campagna pugliese, il pezzo forte della terza edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa, organizzato con Comin & Partners, arriva nel tardo pomeriggio. Giorgia Meloni è solo videocollegata, ma l’intervista a tutto campo serve per rimettere in fila (e forse anche in riga) alcuni degli argomenti più caldi della politica nazionale e internazionale. Prima di lei, sul palco della rassegna alla Masseria Li Reni di Manduria, era stata anticipata da alcuni dei suoi ministri, Urso, Calderone, Pichetto Fratin. Ma a stuzzicarla, a distanza, era stato un suo predecessore a Palazzo Chigi, Paolo Gentiloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, stop alla cittadinanza: “Non è una priorità”. Telefonata con Trump su dazi e Kiev

Anna Maria Fallucchi I due pilastri fondamentali sono starai il welfare e la politica del lavoro. Mai affrontato in maniera così pragmatica e decisa. L’Italia è ripartita con lo stop al reddito di cittadinanza e ai bonus a pioggia che facevano venire meno la dignità Vai su Facebook

