LIVE Italia-Irlanda 18-11 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | altra grande maul e nuovo allungo azzurro

L’Italia si batte con coraggio contro l’Irlanda nel match dei Mondiali U20, regalando emozioni a ogni passo. Con un nuovo allungo e una maul potente, gli azzurrini cercano di mantenere il vantaggio in questa sfida emozionante. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se riusciranno a conquistare una vittoria storica! Clicca qui per seguire live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79? Irlanda che con l'uomo in meno fatica ad attaccare, azzurrini che devono tenere e non devono concedere occasioni. 78? Calcia lungo il neoentrato Bellotto. 77? Touche irlandese quasi nei nostri 22. 76? Mischia a metà campo che sfocia in un calcio per l'Irlanda. 75? 5 minuti al termine, il traguardo per i nostri sembra poter essere vicino. 74? Fase di touche a metà campo. 72? Todaro va a segno! Italia-Irlanda 18-11. Il numero 5 avversario Corrigan ha subito una sospensione per il fallo, azzurri che giocheranno di conseguenza questi ultimi minuti in superiorità numerica, dato il rientro di Casartelli.

LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurrini - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi ci immergiamo nel cuore dei Mondiali Under 20 di rugby con la sfida tra Italia e Irlanda, un match decisivo che mette in palio il destino degli azzurrini.

