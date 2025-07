Trump | Continuiamo a dare armi a Kiev ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi – Il video

Donald Trump torna a sottolineare l'importanza di un equilibrio tra sostegno a Kiev e la tutela degli interessi americani. Mentre conferma il continuo invio di armi, avverte dell'urgenza di garantire sufficienti riserve per la sicurezza nazionale. Una posizione che riaccende il dibattito su strategie e priorità nella politica estera degli Stati Uniti. Ma cosa significherà questa cautela per il futuro dei conflitti internazionali? Rimanete con noi per scoprirlo.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Armi a Kiev? Le abbiamo date e continuiamo a farlo ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti prima di salire sull'Air Force One per dirigersi in Iowa. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

