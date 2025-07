Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei AGGIORNATO

Sei un insegnante in attesa di conoscere il tuo futuro? Scopri le ultime novità sulle graduatorie del concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria, con l’elenco aggiornato dei vincitori e dei 30 idonei pronti alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26. Restare informati è fondamentale per cogliere ogni opportunità: ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio!

Graduatorie del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 30592024 già pronte per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202526 + elenchi integrazione 30% ai sensi del Decreto Scuola n. 452025. L'articolo Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

