Risultati Mondiale per Club LIVE | Al Hilal e Flamengo in parità sull’1-1 dopo il primo tempo

Il Mondiale per Club infiamma l’America con emozionanti sfide tra grandi squadre come Al Hilal e Flamengo, che si giocano tutto in un testa a testa avvincente. Dopo il primo tempo, il punteggio è ancora in parità, promettendo seconde frazioni appassionanti. Resta aggiornato sui risultati live e sul percorso della Juventus, che si prepara a scrivere la sua storia in questa competizione imperdibile. La battaglia è appena iniziata, e l’adrenalina continua a salire!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal LIVE 1-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo) Sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeira-Chelsea Sabato 5 luglio, ore 18.00 – PSG vs Bayern Monaco Sabato 5 luglio, ore 22.

Ed eccoci qua al termine degli ottavi del Mondiale per club. Inter e Juventus sono state entrambe eliminate, come il City di Guardiola che è stato buttato fuori dall'Al Hilal di Inzaghi. Ad oggi, ai quarti, rimangono: 2 brasiliane 2 tedesche 1 francese Vai su Facebook

Live Fluminense - Al Hilal - Mondiale per club: Punteggi & Highlights Calcio - 04/07/2025; Fluminense-Al Hilal, il risultato in diretta LIVE; DIRETTA: Fluminense-Al Hilal LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sul quarto del Mondiale per Club.

Fluminense-Al Hilal, il risultato in diretta LIVE - Fluminense e Al Hilal riceveranno ciascuna 13,125 milioni di dollari (dollari USA) per aver giocato la partita di oggi. Secondo sport.sky.it

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score quarti di finale (oggi venerdì 4 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi, venerdì 4 luglio: diretta gol live score delle prime due partite per i quarti di finale. Si legge su ilsussidiario.net