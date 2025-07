Rugby Mondiali U20 | l’Italia soffre ma batte l’Irlanda

Nel cuore di Viadana, i giovani talenti dell’Italia U20 si sono battuti con coraggio contro l’Irlanda nella World Rugby U20 Championship. Dopo una sconfitta amara all’esordio contro la Nuova Zelanda, gli azzurrini hanno dimostrato carattere e determinazione, superando ostacoli e rivali storici. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, testimonia la passione e il futuro promettente del rugby giovanile italiano. Ecco come è andata.

Si è appena conclusa allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana la seconda partita dell’Italia nella World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo juniores di rugby. Gli azzurrini di Roberto Santamaria, dopo il ko all’esordio contro la Nuova Zelanda, affrontavano l’Irlanda, storica rivale dell’Italia nel Sei Nazioni di categoria. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato nella polvere di Viadana, con le due formazioni che nei primi minuti faticano a costruire gioco. La prima chance arriva al 12’, quando gli azzurri hanno una touche sui 5 metri e dalla seguente azione è Casartelli a staccarsi e schiacciare per il 5-0, con la trasformazione malamente sbagliata da Fasti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali U20: l’Italia soffre ma batte l’Irlanda

In questa notizia si parla di: rugby - italia - irlanda - mondiali

Rugby Italia-Scozia: ora è ufficiale, la novità per il Sei Nazioni 2026 - Il Sei Nazioni 2026 sta per partire, con il debutto ufficiale il 5 febbraio. L’Italia punta a sorprendere in uno dei tornei di rugby più antichi e prestigiosi al mondo, nato nel 1882.

LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: meno di 30 minuti all’inizio del match - Vai su X

Mondiale U20: le formazioni di Italia e Irlanda per la sfida di domani. Tre cambi fra gli Azzurrini per il match del 4 luglio a Viadana, seconda giornata del torneo Vai su Facebook

Mondiali Under 20: Italia-Irlanda, Azzurrini a caccia di un successo. La preview del match; Mondiale U20 – Le partite della seconda giornata; Mondiale under 20: Italia, che sofferenza! Rischia la beffa ma batte l’Irlanda di misura.

Mondiale U20 di Rugby, è il giorno di Italia-Irlanda: dove vederla in chiaro - Dopo la storica vittoria ottenuta nell’ultimo turno dell’U20 Six Nations, questa sera gli Azzurrini del rugby proveranno ad avere la meglio ... Come scrive sportface.it

Mondiale U20 rugby, l’Italia al bivio: serve battere l’Irlanda - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Si legge su giornaledibrescia.it