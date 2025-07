Morte Jota Cancelo e Neves in lacrime | VIDEO da brividi!

Un'atmosfera di profonda mestizia ha avvolto lo stadio durante la sfida tra Al Hilal e Fluminense, un momento segno di dolore e solidarietà. A meno di ventiquattro ore dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, il mondo del calcio si stringe intorno ai suoi amici e colleghi, João Cancelo e Rúben Neves, entrambi visibilmente scossi e in lacrime. La partita si trasforma così in un tributo commovente all’amico scomparso e alla forza dell’amicizia nel cuore dello sport.

Un velo di tristezza ha avvolto lo stadio dove l'Al Hilal si preparava ad affrontare il Fluminense nei quarti di finale del Mondiale per Club. A meno di ventiquattro ore dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, il ricordo del giovane attaccante portoghese ha colpito duramente due dei suoi connazionali, João Cancelo e Rúben Neves, entrambi in forza alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Il lutto ha reso la serata un banco di prova emotivo per i due calciatori, che non sono riusciti a trattenere il dolore. Il minuto di silenzio, solitamente un momento di solenne raccoglimento, si è trasformato per Cancelo e Neves in un'esplosione di emozioni.

