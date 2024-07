Arisa punta a Sanremo 2025 | ecco cos’è disposta a fare

Leggi tutta la notizia su mistermovie

La cantante lucana al palco dell'Ariston dopo l'esclusione nelle edizioni di Amadeus. sogna il ritorno a con Conti: possibile duetto con il fidanzato? non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a calcare il palco del Festival di, che l'ha già vista trionfare con "Sincerità" e arrivare seconda con "La notte". Secondo un'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su "Oggi", la cantante potrebbe essere tra i big in gara nella prossima edizione, che si terrà sotto la direzione di Carlo Conti. Un ritorno carico di aspettative per, che spera che il cambio di guardia alla guida del Festival possa finalmente riportarla all'Ariston. Non solo, Dandolo ipotizza anche un possibile duetto con il suo nuovo compagno, il musicista jazz Walter Ricci, con cui ha avviato una collaborazione musicale e professionale.