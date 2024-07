A Copenaghen la sostenibilità ripaga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Contrastare l’impatto negativo del cosiddetto ’overtourism’. È questo l’obiettivo che si sono dati molte città che devono fronteggiare e gestire un afflusso sempre più imponente di stranieri. Le soluzioni messe in campo sono diverse, dallo stop agli affitti brevi dal 2028 annunciato a Barcellona al ticket d’ingresso a Venezia. Ma visto che tutte le nostre scelte hanno un impatto ambientale, perché non prendere decisioni consapevoli che avvantaggiano tutti e vengono ricompensati? Lo ha fatto, che ha scelto di percorrere un’altra strada, combattendo i comportamenti molesti tra i visitatori non attraverso i divieti, ma incentivando azioni ecologiche. E premiando i il turismo sostenibile con il programma ’CopenPay’. I visitatori più educati, che si comporteranno in maniera ecologica e sostenibile, potranno così ottenere sconti, servizi, ingressi e pasti gratis.