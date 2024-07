Una coppia invita Chiara Ferragni per un brindisi in barca | Mangiavano al tramonto e mi hanno accolta per brindare alla vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La presunta litigata con il suo futuro ex marito, Fedez. Il caso dei commenti bloccati nell’hotel dove soggiornava a Palma de Mallorca. Poi il silenzio sui social.è tornata. E lo ha fatto con un lungo post su Instagram in cui si sfoga e condivide con i follower una sentita riflessione sul tema della vittoria e della sconfitta. “Accadranno entrambi – scrive -, ciò che non è mai accettabile è smettere. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino”. E un sorriso, anche se timido, velato, è tornato a rinvigorire il volto di unada tempo bersagliata su più fronti.