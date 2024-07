Traffico Roma del 17-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdedel trovati dalla redazione ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Salaria e proseguendo dalla diramazioneSud all’appia code anche in esterna dalla Pontina all’appia per urgenti lavori temporaneamente chiusa via del Fosso del Torrino all’altezza di via Ostiense per un incidente code su via Aurelia in prossimità di Piazza Irnerio verso il centro in mente anche su via di Brava con coda all’altezza di via Torretta dei massimi nei due sensi di marcia sempre per incidente rallentamenti su via del Foro Italico all’altezza della Salaria in direzione dello Stadio Olimpico è ancora per un incidente si sta in coda su via dei Monti Tiburtini in prossimità di via dei Durantini nelle due direzioni code per lavori infine sulla Pontina all’altezza di Castelno in direzione di Pomezia come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie ...