Russia e Cina potrebbero bloccare Internet in tutto il mondo Occidente nel panico parte la guerra sotto il mare

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’allarme è stato lanciato dal magazine The Economist. Ma è da tempo che le principali agenzie di intelligence occidentali sono in stato di forte agitazione per le manovre di Mosca e di Pechino, che sembrano aver iniziato una strategia mirata a boicottare i cavimarini che trasportano le maggiordel trafficoinil. I governi d’tempono che, in caso di crisi o di conflitto globale, le due superpotenzeparalizzare il traffico in Rete, o perlomeno danneggiarlo gravemente. Il timore non è affatto campato in aria: Putin, infatti, da tempo ha investito sulle capacità navali della sua flotta per il sabotaggiomarino. Ecco dunque che il conflitto latente che preoccupa ilsi sposta dalla terraferma alle profondità degli Oceani.