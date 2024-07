Oltre 2 milioni e 300mila euro alle vittime dei reati di tipo mafioso e violenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In Italia si registrano numeri sempre più alti diaidi, a tal motivo il comitato di solidarietà stanziaduei benefici economici deliberati, ieri, dal Comitato di solidarietà per ledeidie deiintenzionali, presieduto dal Commissario Felice Colombrino. In particolare, 2e 100milasono stati assegnati in favore delledeidie dei loro familiari per i danni subiti in conseguenza di tali eventi. Nella stessa seduta sono stati concessi 225milaper i familiari delledi femminicidio e in favore di donnedi violenza sessuale.