Leonardo punta sulla difesa comune | Attivi su grandi alleanze europee

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un’occasione per fare il punto sul piano industriale 2024-2028 e, soprattutto, per rilanciare il ruolo dinel panorama industriale italiano ed europeo, nella prospettiva di creare un modello diunica nel Vecchio Continente. Roberto Cingolani, ad del Gruppo, parla nella sala Regina a Montecitorio davanti ai deputati guidato da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, mettendo i punti sulle i su una strategia che, in particolare, sulle: "Nessuno ce la fa da solo, servono sinergie, e in particolare nello spazio europeo della, complesso politicamente ma complesso anche industrialmente, tra vincoli politici e risorse per i programmi disperse su diverse piattaforme per gli stessi prodotti".vuole invece diventare un’azienda in grado di catalizzare gli accordi suiprogrammi europei.