La Talpa 4 svelato il nome di una nuova concorrente | si tratta di una amata ex gieffina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Oggi Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato il ritorno del reality show, nel frattempo continuano le indiscrezioni sui concorrenti che parteciperanno al programma affidato a Diletta Leotta. Nel lontano 14 novembre 2008 si concludeva la terza edizione de La. Il reality show tornerà il prossimo autunno su Mediaset, con le puntate trasmesse in streaming, tranne l'ultima che andrà in onda in chiaro. Questa informazione è stata rivelata oggi da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024/25. Oggi è statoildel secondoI primi concorrenti annunciati de LaIn questi giorni sono iniziati i casting per selezionare i concorrenti della quarta edizione dello show, che per la prima volta non sarà condotto da Paola Perego, la