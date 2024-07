La strada è bellissima Buskers si cambia La ’prima’ a pagamento | Sarà una grande sfida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "La", è questo il claim scelto per la 37ª edizione del FerraraFestival, che si terrà in città dal 21 al 25 agosto con un’anteprima a Comacchio il 18 agosto. Un palcoscenico en plein air di oltre 1000 metri quadri nel cuore di Ferrara, tra Corso Ercole d’Este e il Quadrivio degli Angeli, che accoglierà 60 artisti internazionali, per un totale di 180 esibizioni e 10 ore di spettacolo ogni giorno. Oltre 950 le candidature ricevute quest’anno, per fare parte di un evento unico nel panorama internazionale che, dal 1988, è tappa imprescindibile per migliaia di musicisti che ogni giorno scelgono lacome palco. Cile, Regno Unito, Brasile, Paesi Bassi, Sud Corea, Argentina, Francia, Siria, Repubblica Ceca sono solo alcuni angoli del mondo dai quali provengono quest’anno gli artisti selezionati.