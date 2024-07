Incidenti stradali a Monte San Savino e Foiano della Chiana due feriti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel pomeriggio di oggi, duehanno richiesto l’intervento dei servizi di emergenzaAsl Tse. Il primo incidente è avvenuto alle ore 14.00 nel comune diSan, in località Montagnano. Sono state coinvolte due auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di SanCroce Bianca, l’Avis di, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Poco dopo, alle ore 14.30, un altro incidente è avvenuto nel comune di, in via Arezzo, coinvolgendo un’auto e una moto. Anche in questo caso, i soccorsi sono giunti prontamente: la Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’Avis die le forze dell’ordine. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.