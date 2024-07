Il nipote di Muhammad Ali rifiuta 3 milioni di dollari | Devo onorare mio nonno

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Nico Ali Walsh sa bene di non poter eguagliare il. Nei suoi primi incontri ha già sperimentato vittorie eclatanti, battaglie ardue e persino sconfitte. Non è una sorpresa, dato che è improbabile che un pugile possa mai toccare le glorie diAli. Nico, con intelligenza e ponderazione, decide di camminare sulle tracce delladdove è fattibile, evitando di cadere nel ridicolo con inutili imitazioni. La sua scelta di non affrontare Jake Paul, famoso per aver messo in scena un match poco serio con Mike Tyson, ha sollevato dibattiti. Il match, inizialmente fissato per il 20 luglio in Texas, è stato posticipato a novembre per un’ulcera aggravata di Tyson, che, nonostante sia una leggenda del pugilato, ha 58 anni.