Funeral Blues il significato della poesia dell’elogio funebre in Quattro matrimoni e un funerale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e une di Mike Newell è una delle rom-com britanniche più amate di sempre. Il motivo principale è il modo in cui mescola sentimento, inconfondibile humour e anche un pizzico di malinconia. Come si evince dal titolo, la storia ruota attorno a quella dicerimonie di nozze e una celebrazioneche arriva come un fulmine a ciel sereno e colpisce una delle coppie di protagonisti, quella formata da Matthew (John Hannah) e Gareth (Simon Callow). Durante l’elogioMatthew declama per il suo amato la struggentedel poeta omosessuale Wystan Hugh Auden,, nota anche come Stop all the clocks (fermate gli orologi). La storia diW. H. Auden (fonte: Poetry Foundation)Lafu recitata la prima volta nel 1936, nella pièce The Ascent of F6 e aveva uno spirito più leggero.