Don Tano portaci via da questa categoria | squadra e tecnico già in piena sintonia al Mancini

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiChissà quante giornate intense come quelle del ritiro romano delPark Hotel ne ha trascorse nella sua carriera GaeAuteri da Floridia, lo Special One della serie C,nella quale ha messo insieme un numero impressionante di panchine e tre promozioni. E’ un uomo di “mare” come si è definito sabato sera durante la presentazione delle nuove maglie, ma ha maturato un amore viscerale per il Sannio, che va ben oltre una firma apposta su un contratto. Quando lo scorso 23 dicembre, con il Benevento a pezzi nel morale e nella classifica dopo lo 0-4 casalingo subito dal Catania, è squillato il telefono per chiedergli di venire in soccorso della Strega non ci ha pensato un attimo.