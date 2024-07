Cosa si scopre su Lucia Annunziata | quanto incassa per un solo evento cifre clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ecco "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Sono essenzialmente tre i filoni della rassegna di oggi. Il primo ha a che fare con le elezioni Usa, è partita la convention repubblicana a Milwakee, ieri è stato ucciso un tizio armato di coltello e dai servizi segreti viene fuori un piano iraniano per far fuori Donald Trump, piano che sarebbe staccato dall'attentato in Pennsylvania, ma questo fa pensare al dispositivo di sicurezza di cui Trump avrebbe bisogno", rimarca il direttore. "Ma lapiù interessante sui giornali di oggi è il dibattito sul trumpismo, sulla scelta di J.D. Vance. Non sono un tifosissimo di Vance ma ritengo il suo libro bellissimo, ritengo inoltre sciocche alcune caricature che sono fatte sulla stampa mentre sono preferibili quelle che vi danno dei dubbi, penso al Wall Street Journal.