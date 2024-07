Ancora violenza a Pisa Abusata più volte sono riuscita a fuggire soltanto il mattino dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Ha raccontato di essere statapiùdurante la notte. La denuncia arriva da una donna italiana sui cinquant’anni che non avrebbe una dimora fissa in città. Un caso sul quale gli investigatori restano in totale silenzio proprio per non inficiare le indagini. L’episodio molto grave - se confermato - sarebbe accaduto tra domenica e lunedì nel quartiere della Stazione. Alla polizia la donna ha riferito di aver conosciuto un uomo in serata, mai visto prima, e di aver parlato con lui. Chiacchiere e qualche sigaretta. Poi, però, lui l’avrebbe portata con una scusa in una zona appartata e lì l’avrebbe violentata più. Per evitare che chiedesse aiuto, l’avrebbe immobilizzata. Orrore e paura, molta, per ore, tanto da non farle ricordare i dettagli a tratti. Uno choc andato avanti fino al