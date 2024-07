A Different Man – Pubblicato il nuovo trailer del film con Sebastian Stan

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È finalmente disponibile ildi “AMan“, ildiretto da Aaron Schimberg. La storia segue Edward, interpretato da, un uomo affetto da neurofibromatosi che decide di sottoporsi a un intervento di ricostruzione facciale. Dopo l’operazione, Edward sviluppa un’ossessione per l’attore che lo interpreta in una pièce teatrale basata sulla sua vita. Ilè stato presentato in concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2024 e ha suscitato notevole interesse. Le riprese sono state completate in soli 22 giorni durante la pandemia, un’impresa significativa. Nel cast, oltre a, troviamo Renate Reinsve, Adam Pearson, Lawrence Arancio, Neal Davidson, Juney Smith e Christopher Spurrier. Ilè prodotto da A24, nota per le sue produzioni di qualità.