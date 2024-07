Vigevano urta uno scooter e scappa ma non è il proprietario dell’auto | identificato il pirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Lo scorso giovedì, al volante di un’auto, avevato unodi grosse dimensioni che stava transitando lungo corso Genova ma, anziché fermarsi a prestare soccorso al ferito, si era allontanato a tutta velocità. A distanza di qualche giorno gli agenti della polizia locale dihannoe denunciato un quarantenne residente in città che dovrà rispondere non solo di fuga dopo l’incidente ma anche per il furto della vettura. Le indagini della polizia locale Le indagini del personale del comando di via San Giacomo avevano in un primo tempo consentito di risalire al modelloche è risultata intestata ad un uomo residente a Gambolò, la cittadina alle porte diche è collegata a quella ducale proprio attraverso corso Genova.