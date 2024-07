Un talento alla corte di Parrillo | Mattia Miraglia è della Miwa Energia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCestistica Benevento è entusiasta di annunciare l’ingaggio di, giovane e promettente figlio d’arte. Nato nel 2004,ha iniziato la sua carriera nella scuola Kiokobasket, per poi accumulare esperienza tra Maddaloni e Juve Caserta. Nella scorsa stagione,ha giocato in Serie C in Sicilia con il Peppino Cocuzza a San Filippo del Mela, dove ha avuto una stagione da protagonista con 205 punti in 23 partite e un best di 20 punti. Precedentemente, ha brillato in C Silver a Curti con 338 punti e una media di 14,1 punti a partita all’età di 18 anni.è un play-guardia dotato di buoni numeri, un grande fisico,e un eccellente tiro da tre. Siamo certi che, con il suo potenziale e la sua dedizione, sarà un’aggiunta fondamentale per la nostra squadra.