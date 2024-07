Trump invincibile? Faccio una previsione | le sorprese non sono finite qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)ha ora tutte le chance per riconquistare la Casa Bianca a novembre. La percezione generale – politica, mediatica, elettorale, sondaggistica – è senza appello: pare intoccabile, forte e vincitore, tale è il “sopravvissuto” ai colpi di mitragliatrice di un killer che l’ha mancato per pochi millimetri (la fortuna gioca un ruolo cruciale nella storia). La fase magica del candidato repubblicano, incoronato ieri alla Convention del GOP a Milwaukee, è proseguita con la scelta – da parte– di J.D. Vance come vice presidente nel ticket. Sarà questo giovane senatore laureato a Yale il delfino. Stella nascente del partito repubblicano (ma attenzione: alle ultime elezioni era uno dei “Never”) sarà lui a incarnare le pulsioni della nuova destra populista cresciuta sulle idee del MAGA.