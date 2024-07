THE WALL IL QUIZ TRA FORTUNA E BRAVURA DI CUI CANALE 5 AVREBBE PROPRIO BISOGNO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 16 luglio 2024) Ieri, alle 18:45 su5, sono ripartite le repliche di The, ilto gioco di5 trasmesso anni fa con Gerry Scotti. Annunciato in pompa magna, il 20 novembre 2017 partì il nuovo. Alla puntata d’esordio, Thesegnò ben 5.027.000 telespettatori con uno share del 23,8%, riuscendo a battere il diretto competitor. Nei giorni successivi la trasmissione calò, ma si mantenne su buoni risultati per la fascia di5. Un gioco sia diche die che ricorda vagamente il famoso Plinko di Ok, Il Prezzo è Giusto! di Iva Zanicchi. Il bello del gioco stanel vedere a scendere le palle verdi e rosse. Insomma un gioco senza grandi pretese, ma che è in grado di mettere d’accordo tutti. E poi c’è Gerry Scotti, volto amato, anzi amatissimo, dal pubblico di5, che ormai è diventato di casa.