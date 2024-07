Osimhen il PSG spinge per le contropartite | Alvino svela la reazione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Paris Saint Germainper inserire delleper abbattere la richiesta delper Victorladi Aurelio De Laurentiis. Il nome caldo in queste ore, in casa, è senza dubbio Victor. Il suo futuro è certamente scritto ormai da tempo, con la cessione che sembra essere l’unica strada tracciata per le sorti dell’ex Lille, che intanto lavora in ritiro in Val Di Sole, agli ordini del tecnico azzurro Antonio Conte. Anche quest’ultimo, a più riprese, ha ammesso l’esistenza di un accordo, precedente al suo avvento in azzurro, per agevolare la partenza del nigeriano, che sul suo contratto ha una clausola rescissoria sui 130 milioni di euro circa.