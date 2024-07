Osimhen il Napoli aspetta l' offerta del Psg e non farà sconti sulla clausola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Il conto alla rovescia procede spedito e non è previsto finale a sorpresa. La storia di Victorale ai titoli di coda; così prevedono gli accordi dello scorso inverno, stipulati al momento della firma del rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano che si è legato ai partenopei fino al 2026 conrescissoria da 130 milioni di euro. Non deve ingannare l’apparente buon umore con cuista affrontando i primi giorni di lavoro di questa stagione agli ordini di Antonio Conte: lo stesso tecnico sa da sempre che ci sono accordi sui quali non potrà intervenire e che l’attaccante è destinato a lasciare la Serie A.