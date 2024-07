Malore improvviso in spiaggia | morto un 57 enne a Pittulongu in Sardegna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Le altissime temperature e il caldo estremo che si è abbattuto sull’Italia continuano, purtroppo, a mietere vittime. L’ultimo, drammatico episodio è avvenuto in queste ore sulladi, in, nel litorale di Olbia. Un uomo stava trascorrendo la giornata al mare quando è stato colpito da un, che si è rivelato fatale: il 57olbiese ènel primo pomeriggio del 16 luglio. Nella zona di Olbia le temperature superano in questi giorni i 35 gradi.Leggi anche: Tutte le fake news sull’acqua del rubinetto: l’ultima la più sorprendente Come ricostruito da alcuni testimonim, l’uomo era sdraiato su di un lettino quando, probabilmente a causa del grande caldo, si è sentito male. Ad accorgersi delle difficoltà del 57sono stati i suoi vicini di ombrellone che hanno allertato i bagnini e il personale dello stabilimento che hanno chiamato il 118.