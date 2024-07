Gli strumenti AI per le valutazioni in sport come tuffi e ginnastica

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 16 luglio 2024) Una soluzione di cui si è iniziato a parlare già nel 2021, all’indomani dei giochi olimpici di Londra spostati di un anno in avanti a causa della pandemia di coronavirus, e che adesso – grazie anche al grande lavoro che è stato fatto sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale e ai passaggi etici che questo settore ha visto proliferare negli ultimi tempi (tra l’altro, in maniera settoriale grazie anche all’Olympic AI Agenda) – può diventare realtà. Stiamo parlando dell’applicazione dell’AI ai criteri di giudizio inche si basano sullesoggettive dei giudici per l’assegnazione delle medaglie, in modo particolare per ie per la. A Parigi 2024, per la prima volta in assoluto, le persone chiamate a valutare le prestazioni da trampolini e piattaforme, oltre che nel palazzetto della, saranno supportate da sistemi di intelligenza artificiale.