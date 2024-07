Ciclisti cervesi trovano 430 euro I soldi all’Oncologia pediatrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Si conclude con una donazionedi Rimini la vicenda di alcunidi Cervia che oltre un anno fa, era il 7 gennaio del 2023, avevano trovato lungo la passerella ciclopedonale del ponte nuovo di Cesena un mucchio di banconote di grosso taglio dell’ammontare complessivo di 430. In quella occasione il gruppo di amici ha deciso di prendere in custodia il denaro e di consegnarlo alla Polizia Locale chiedendo di restituirlo al proprietario. "Nonostante il meticoloso lavoro svolto dagli agenti e la preziosa collaborazione degli istituti di credito contattati – commenta l’assessore cesenate Luca Ferrini – le ricerche non hanno prodotto alcun esito positivo. In più, a distanza di un anno dal ritrovamento, nessuno si è fatto vivo per rivendicare la proprietà, e la somma, così come prevede la normativa, è tornata nella disponibilità deidi Cervia che ...