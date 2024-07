ANNA l’artista più ascoltata del momento annuncia nuove date live

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 luglio 2024)non accenna a rallentare la sua corsa e, dopo essersi portata a casa il Disco d’Oro per ‘VERA BADDIE’ (EMI Records Italy/Universal Music Italia),per l’autunno. Da due settimane ai vertici della Top of the Music con il nuovo album,festeggia così il primato di artista femminile a trascorrere più di una settimana al primo posto della classifica FIMI/Gfk dal 2018. A trainare ild’oro della rapper è la hit estiva 30°C (Disco di Platino) che occupa attualmente la posizione n°2 della classifica singoli (FIMI/GFK). Inoltre, spopola su tutte le piattaforme digitali con oltre venti giorni alla guida di Spotify e dei brani più utilizzati su TikTok con 100.000 creazioni. È inoltre, il secondo brano più ascoltato su YouTube e tra i 20 più trasmessi dalle radio nel nostro Paese.